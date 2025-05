Brocante les P’tits Mornaçons – Mornac-sur-Seudre, 15 juin 2025 08:00, Mornac-sur-Seudre.

Charente-Maritime

Brocante les P’tits Mornaçons Parking de la Cure Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Début : 2025-06-15 08:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

2025-06-15

Brocante sur le parking de la Cure organisée par l’association Les P’tits Mornaçons.



Buvette sur place.

Parking de la Cure

Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 54 04 93 apaemornac17@gmail.com

English :

Brocante in the Cure parking lot organized by the association Les P’tits Mornaçons.



Refreshments on site.

German :

Trödelmarkt auf dem Parkplatz des Kurhauses, organisiert von der Vereinigung Les P’tits Mornaçons.



Getränke vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci nel parcheggio delle Cure, organizzato dall’associazione Les P’tits Mornaçons.



Ristoro sul posto.

Espanol :

Mercadillo en el aparcamiento del Cure, organizado por la asociación Les P’tits Mornaçons.



Refrescos in situ.

