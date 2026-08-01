Informations pratiques

Les Touches-de-Périgny

Brocante

Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Amateurs de belles trouvailles, passionnés d’objets anciens ou simples curieux, la brocante vous ouvre ses allées pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte !

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Les Touches-de-Périgny 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 08 26 51

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English :

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L’événement Brocante Les Touches-de-Périgny a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge