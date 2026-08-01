AGENDA · Les Touches-de-Périgny
Brocante Les Touches-de-Périgny
samedi 15 août 2026 · Les Touches-de-Périgny
Informations pratiques
Les Touches-de-Périgny
Brocante
Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Amateurs de belles trouvailles, passionnés d’objets anciens ou simples curieux, la brocante vous ouvre ses allées pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte !
.
Les Touches-de-Périgny 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 08 26 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Brocante Les Touches-de-Périgny a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge