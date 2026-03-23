Brocante

Le bourg Limoise Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Brocante du comité des fêtes de Limoise.

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Le bourg Limoise 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 01 09 55

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English :

Flea market organized by the Limoise festival committee.

L’événement Brocante Limoise a été mis à jour le 2026-03-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région