Brocante Limoise
Brocante Limoise vendredi 8 mai 2026.
Brocante
Le bourg Limoise Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Brocante du comité des fêtes de Limoise.
.
Le bourg Limoise 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 01 09 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the Limoise festival committee.
L’événement Brocante Limoise a été mis à jour le 2026-03-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Limoise (Allier)
- Journée pêche Limoise 28 mars 2026
- Circuit « Le plan d’eau de Limoise » Limoise Allier 1 mai 2026
- La balade des carpes Limoise Allier 1 mai 2026
- Circuit « Les étangs du Bocage bourbonnais » Limoise Allier 1 mai 2026