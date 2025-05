Brocante • Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts – Cusset, 15 juin 2025 08:00, Cusset.

Allier

Brocante • Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 08:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

L’association cussétoise Loisirs et Voyage avec les Chiens Verts organise le dimanche 15 juin 2025 de 8h à 18h sa brocante annuelle sur le Cours Lafayette de Cusset.

.

Cours Lafayette

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73

English :

The Cusset association Loisirs et Voyage avec les Chiens Verts organizes its annual flea market on Sunday June 15, 2025 from 8am to 6pm on Cours Lafayette in Cusset.

German :

Der Verein Loisirs et Voyage avec les Chiens Verts aus Cusset veranstaltet am Sonntag, den 15. Juni 2025, von 8.00 bis 18.00 Uhr seinen jährlichen Flohmarkt auf dem Cours Lafayette in Cusset.

Italiano :

L’associazione Loisirs et Voyage avec les Chiens Verts di Cusset organizza il suo annuale mercatino delle pulci domenica 15 giugno 2025 dalle 8.00 alle 18.00 in Cours Lafayette a Cusset.

Espanol :

La asociación Loisirs et Voyage avec les Chiens Verts de Cusset organiza su mercadillo anual el domingo 15 de junio de 2025, de 8.00 a 18.00 horas, en el Cours Lafayette de Cusset.

L’événement Brocante • Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts Cusset a été mis à jour le 2025-05-19 par Vichy Destinations