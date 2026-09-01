Brocante • Loisirs et Voyages avec les chiens verts Cusset
dimanche 20 septembre 2026 · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Brocante • Loisirs et Voyages avec les chiens verts
Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association Loisirs et voyages avec les Chiens Verts organise une brocante le dimanche 20 septembre de 9h à 17h sur le Cours Lafayette
.
Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73 loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com
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English :
The Loisirs et voyages avec les Chiens Verts association is organizing a flea market on Sunday, September 20, from 9 a.m. to 5 p.m. on Cours Lafayette
L’événement Brocante • Loisirs et Voyages avec les chiens verts Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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