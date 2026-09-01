Informations pratiques

Cusset

Brocante • Loisirs et Voyages avec les chiens verts

Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association Loisirs et voyages avec les Chiens Verts organise une brocante le dimanche 20 septembre de 9h à 17h sur le Cours Lafayette

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Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73 loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com

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English :

The Loisirs et voyages avec les Chiens Verts association is organizing a flea market on Sunday, September 20, from 9 a.m. to 5 p.m. on Cours Lafayette

L’événement Brocante • Loisirs et Voyages avec les chiens verts Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations