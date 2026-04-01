Brocante Parking Salle Malivel Loudéac

Loudéac

Brocante

Parking Salle Malivel 2, rue Saint Joseph Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Brocante organisée par la conférence Saint Vincent de Paul de Loudéac. Vente de petits meubles, tables, chaises, canapés, vaisselles, décorations, etc … à petit prix.

Ouvert à tous. Vos dons seront les bienvenus. .

Parking Salle Malivel 2, rue Saint Joseph Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 98 01 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante Loudéac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Bretagne Centre