Brocante Parking Salle Malivel Loudéac
Brocante Parking Salle Malivel Loudéac samedi 25 avril 2026.
Loudéac
Brocante
Parking Salle Malivel 2, rue Saint Joseph Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Brocante organisée par la conférence Saint Vincent de Paul de Loudéac. Vente de petits meubles, tables, chaises, canapés, vaisselles, décorations, etc … à petit prix.
Ouvert à tous. Vos dons seront les bienvenus. .
Parking Salle Malivel 2, rue Saint Joseph Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 98 01 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante Loudéac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Bretagne Centre
À voir aussi à Loudéac (Côtes-d'Armor)
- Promenade accessible Parc Aquarev Loudéac Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Circuit du Lié Station VTT Lac de Guerlédan Centre Bretagne n°19 noir Loudéac Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- À cheval sur l’Equibreizh Sud Est Loudéac Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Circuit des cerfs Station VTT Lac de Guerlédan Centre Bretagne n°24 rouge Loudéac Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- À cheval sur l’Equibreizh Sud Loudéac Côtes-d’Armor 1 mai 2026