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Brocante Parking Salle Malivel Loudéac

Brocante Parking Salle Malivel Loudéac samedi 25 avril 2026.

Lieu : Parking Salle Malivel

Adresse : 2, rue Saint Joseph

Ville : 22600 Loudéac

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Loudéac

Brocante

Parking Salle Malivel 2, rue Saint Joseph Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Brocante organisée par la conférence Saint Vincent de Paul de Loudéac. Vente de petits meubles, tables, chaises, canapés, vaisselles, décorations, etc … à petit prix.
Ouvert à tous. Vos dons seront les bienvenus.   .

Parking Salle Malivel 2, rue Saint Joseph Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 98 01 87 

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English :

L’événement Brocante Loudéac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Bretagne Centre

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