Brocante salle polyvalente Lusigny
Brocante salle polyvalente Lusigny lundi 6 avril 2026.
Brocante
salle polyvalente Le bourg Lusigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Brocante organisée par l’UCAL Lusigny-Chézy.
.
salle polyvalente Le bourg Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 09 81 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by UCAL Lusigny-Chézy.
L’événement Brocante Lusigny a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région