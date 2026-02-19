Brocante salle polyvalente Lusigny

Brocante

salle polyvalente Le bourg Lusigny Allier

Début : 2026-04-06

Brocante organisée par l’UCAL Lusigny-Chézy.

English :

Flea market organized by UCAL Lusigny-Chézy.

