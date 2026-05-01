Macquigny

Brocante

Macquigny Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Cette brocante se déroulera rue flacon, rue du four et rue de la gare.

Restauration moules frites tripes frites et américains. Buvette sur place.

Animations à partir de midi chanteur Arnaud Trannoy hypnotiseur, sculpteur sur ballons et défilé de majorettes.

Cette brocante se déroulera rue flacon, rue du four et rue de la gare.

Restauration moules frites tripes frites et américains. Buvette sur place.

Animations à partir de midi chanteur Arnaud Trannoy hypnotiseur, sculpteur sur ballons et défilé de majorettes. .

Macquigny 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 45 26 92 37

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English :

This flea market will take place in rue flacon, rue du four and rue de la gare.

Catering: moules frites tripes frites and Americans. Refreshments on site.

Entertainment from midday: singer Arnaud Trannoy, hypnotist, balloon sculptor and majorettes parade.

L’événement Brocante Macquigny a été mis à jour le 2026-05-09 par OT du Pays de Thiérache