Malpas

Brocante

36 Rue des Charrières Malpas Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Brocante ouverte aux particuliers comme aux professionnels, organisé par l’association des aigles de Malpas. buvette et petite restauration. .

36 Rue des Charrières Malpas 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 28 71 24 andre.cote@orange.fr

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English : Brocante

L’événement Brocante Malpas a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS