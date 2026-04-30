Brocante Malpas
Brocante Malpas dimanche 7 juin 2026.
Malpas
Brocante
36 Rue des Charrières Malpas Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante ouverte aux particuliers comme aux professionnels, organisé par l’association des aigles de Malpas. buvette et petite restauration. .
36 Rue des Charrières Malpas 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 28 71 24 andre.cote@orange.fr
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English : Brocante
L’événement Brocante Malpas a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS