Brocante & marché artisanal Sainville

Brocante & marché artisanal Sainville dimanche 7 septembre 2025.

Brocante & marché artisanal

Sainville Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 17:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Grande brocante et marché artisanal avec animations, buvette-restauration et structures pour enfants.

Chinez, troquez, flânez toute la journée, particuliers et artisans vous donnent rendez-vous pour un grand vide-greniers mêlé d’un marché artisanal. Entre deux trouvailles, profitez d’une restauration rapide et d’une buvette conviviale. Côté ambiance, animations tout public, démonstration de danse et château gonflable pour les plus jeunes rythment la journée. Exposants bienvenus (brocanteurs, particuliers, créateurs) emplacements au mètre linéaire, réservation par téléphone ou courriel. Manifestation organisée par l’Association des Familles Rurales de Sainville Garancières-en-Beauce, dans un esprit familial et festif propice aux rencontres entre chineurs, voisins et visiteurs de passage. .

Sainville 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 97 88 62 afrsainville@gmail.com

English :

Large flea market and craft market with entertainment, refreshments and children’s structures.

German :

Großer Trödel- und Kunsthandwerksmarkt mit Animationen, Imbiss und Getränken und Strukturen für Kinder.

Italiano :

Grande mercato delle pulci e dell’artigianato con intrattenimento, ristoro e strutture per bambini.

Espanol :

Gran mercadillo y mercado de artesanía con entretenimiento, refrescos y estructuras para niños.

