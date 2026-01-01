Brocante Ménétréol-sous-Sancerre

Brocante

Rue de la Vauvise Ménétréol-sous-Sancerre Cher

Début : 2026-01-31 08:00:00

fin : 2026-02-01 16:00:00

2026-01-31

Chinez l’inattendu, dénichez l’inoubliable chaque objet a une histoire, et peut-être la vôtre

Entre objets vintage, meubles chargés d’histoire et pépites insolites, venez chiner, négocier et dénicher la perle rare.

Une ambiance conviviale, des rencontres passionnées et des découvertes uniques vous attendent.

Venez donner une seconde vie aux objets et repartir avec un bout d’histoire .

+33 6 08 24 43 03

Search for the unexpected, unearth the unforgettable: each object has a story, and perhaps your own

