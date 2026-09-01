Brocante mensuelle Rue Victor Cailliau Benerville-sur-Mer

Informations pratiques

Benerville-sur-Mer

Brocante mensuelle

Rue Victor Cailliau Près de la plage des Ammonites Benerville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27 2026-11-22

Ce rendez-vous régulier rassemble des brocanteurs professionnels sur le front de mer.

Ce rendez-vous régulier rassemble des brocanteurs professionnels sur le front de mer.

Sélectionnés avec soin, meubles, objets décoratifs et curiosités anciennes allient authenticité, charme et qualité. Ici, pas d’accumulation, mais un choix exigeant de belles pièces au cachet intemporel, restaurées avec respect lorsque nécessaire.

Amateurs de belles matières, passionnés de décoration ou chineurs averti, trouveront des trésors uniques pour donner une âme à leur intérieur. Une brocante professionnelle à taille humaine, où le conseil, l’expertise et le goût du beau sont au cœur de la démarche. .

Rue Victor Cailliau Près de la plage des Ammonites Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 6 66 82 09 41

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English : Brocante mensuelle

This regular event brings together professional second-hand dealers on the seafront.

L’événement Brocante mensuelle Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville