Brocante mensuelle de Givry Place d’Armes et des Combattants + Place de l’Église + Place de la Poste Givry dimanche 1 février 2026.
Brocante mensuelle de Givry
Place d’Armes et des Combattants + Place de l’Église + Place de la Poste Place d’Armes Givry Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-01 06:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Brocante mensuelle de Givry.
Tous les 1er Dimanches du mois.
Organisée par Animation en Côte Chalonnaise.
Place d’Armes et des Combattants + Place de l’Église + Place de la Poste
Tarifs
• 1.50 € le ml pour les professionnels
• 2 € le ml pour les particuliers
• 3 € de prise en charge des inscriptions
Place d'Armes et des Combattants + Place de l'Église + Place de la Poste Place d'Armes Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82
English : Brocante mensuelle de Givry
L'événement Brocante mensuelle de Givry Givry a été mis à jour le 2026-01-29