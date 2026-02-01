Brocante mensuelle de Givry Place d’Armes et des Combattants + Place de l’Église + Place de la Poste Givry

Brocante mensuelle de Givry

Place d'Armes et des Combattants + Place de l'Église + Place de la Poste Place d'Armes Givry Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-02-01 06:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Brocante mensuelle de Givry.

Tous les 1er Dimanches du mois.

Organisée par Animation en Côte Chalonnaise.

Tarifs

• 1.50 € le ml pour les professionnels

• 2 € le ml pour les particuliers

• 3 € de prise en charge des inscriptions

Place d'Armes et des Combattants + Place de l'Église + Place de la Poste Place d'Armes Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82

