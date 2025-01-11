Brocante mensuelle de la Minoterie Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde
Brocante mensuelle de la Minoterie Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde samedi 11 janvier 2025.
Brocante mensuelle de la Minoterie
Quai de l’Estuaire Place Parias Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-01-11 08:00:00
fin : 2025-02-08 18:00:00
Date(s) :
2025-01-11 2025-02-08 2025-03-08 2025-04-12 2025-09-14 2025-10-12 2025-11-09 2025-12-14
Manifestation organisée par l’Atelier Brocante de la Minoterie, ouverte aux particuliers et professionnels
Objets anciens (pas d’alimentaire)
Annulation par temps de pluie.
.
Quai de l’Estuaire Place Parias Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 38 71
English :
Event organized by the Atelier Brocante de la Minoterie, open to individuals and professionals
Antiques (no food)
Cancelled in case of rain.
German :
Veranstaltung organisiert vom Atelier Brocante de la Minoterie, offen für Privatpersonen und Gewerbetreibende
Alte Gegenstände (keine Lebensmittel)
Absage bei Regenwetter.
Italiano :
Evento organizzato dall’Atelier Brocante de la Minoterie, aperto a privati e professionisti
Antiquariato (senza cibo)
Annullato in caso di pioggia.
Espanol :
Evento organizado por el Atelier Brocante de la Minoterie, abierto a particulares y profesionales
Antigüedades (sin comida)
Cancelado en caso de lluvia.
L’événement Brocante mensuelle de la Minoterie Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-08-04 par Royan Atlantique