Brocante mensuelle de la Minoterie Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde

Quai de l’Estuaire Place Parias Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-01-11 08:00:00

fin : 2025-02-08 18:00:00

Date(s) :

2025-01-11 2025-02-08 2025-03-08 2025-04-12 2025-09-14 2025-10-12 2025-11-09 2025-12-14

Manifestation organisée par l’Atelier Brocante de la Minoterie, ouverte aux particuliers et professionnels

Objets anciens (pas d’alimentaire)



Annulation par temps de pluie.

.

Quai de l’Estuaire Place Parias Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 38 71

English :

Event organized by the Atelier Brocante de la Minoterie, open to individuals and professionals

Antiques (no food)



Cancelled in case of rain.

German :

Veranstaltung organisiert vom Atelier Brocante de la Minoterie, offen für Privatpersonen und Gewerbetreibende

Alte Gegenstände (keine Lebensmittel)



Absage bei Regenwetter.

Italiano :

Evento organizzato dall’Atelier Brocante de la Minoterie, aperto a privati e professionisti

Antiquariato (senza cibo)



Annullato in caso di pioggia.

Espanol :

Evento organizado por el Atelier Brocante de la Minoterie, abierto a particulares y profesionales

Antigüedades (sin comida)



Cancelado en caso de lluvia.

L’événement Brocante mensuelle de la Minoterie Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-08-04 par Royan Atlantique