Brocante mensuelle Deauville 28 juin 2025 07:00

Calvados

Brocante mensuelle Square de l’Eglise Saint-Augustin Deauville Calvados

Début : 2025-06-28 07:00:00

fin : 2025-07-26 18:00:00

2025-06-28

2025-07-26

2025-08-23

2025-09-27

2025-10-25

2025-11-22

2025-12-27

Brocante organisée tous les 4e samedi du mois (3e samedi en février) et réservée uniquement à des vendeurs professionnels.

Square de l’Eglise Saint-Augustin

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Brocante mensuelle

Brocante organized every 4th Saturday of the month (3rd Saturday in February) and reserved for professional vendors only.

German : Brocante mensuelle

Flohmarkt, der an jedem vierten Samstag im Monat (3. Samstag im Februar) veranstaltet wird und nur professionellen Verkäufern vorbehalten ist.

Italiano :

Un mercatino delle pulci organizzato ogni 4° sabato del mese (3° sabato a febbraio) e riservato ai soli venditori professionali.

Espanol :

Un mercadillo organizado cada cuarto sábado de mes (tercer sábado de febrero) y reservado únicamente a vendedores profesionales.

