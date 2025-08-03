Brocante Mérignac
Brocante Mérignac dimanche 3 août 2025.
Brocante
Route de Bellevue Mérignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-03 06:30:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-08-03 2025-09-07 2025-10-05 2025-11-01 2025-12-07
Vente de plantes de saison à petit prix
Brocante à partir de 6h30
Emplacement et café gratuit
.
Route de Bellevue Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 91 40 95 salleberthorticulture@gmail.com
English :
Sale of seasonal plants at low prices
Flea market from 6:30 am
Pitch and free coffee
German :
Verkauf von Saisonpflanzen zu kleinen Preisen
Flohmarkt ab 6:30 Uhr
Standplatz und Kaffee kostenlos
Italiano :
Vendita di piante stagionali a prezzi bassi
Mercatino delle pulci dalle 6.30
Piazzola e caffè gratuito
Espanol :
Venta de plantas de temporada a bajo precio
Mercadillo a partir de las 6.30 h
Parcela y café gratis
L’événement Brocante Mérignac a été mis à jour le 2025-08-02 par Offices de Tourisme de Jonzac