Brocante Mérignac

Brocante Mérignac dimanche 3 août 2025.

Brocante

Route de Bellevue Mérignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 06:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-08-03 2025-09-07 2025-10-05 2025-11-01 2025-12-07

Vente de plantes de saison à petit prix

Brocante à partir de 6h30

Emplacement et café gratuit

.

Route de Bellevue Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 91 40 95 salleberthorticulture@gmail.com

English :

Sale of seasonal plants at low prices

Flea market from 6:30 am

Pitch and free coffee

German :

Verkauf von Saisonpflanzen zu kleinen Preisen

Flohmarkt ab 6:30 Uhr

Standplatz und Kaffee kostenlos

Italiano :

Vendita di piante stagionali a prezzi bassi

Mercatino delle pulci dalle 6.30

Piazzola e caffè gratuito

Espanol :

Venta de plantas de temporada a bajo precio

Mercadillo a partir de las 6.30 h

Parcela y café gratis

L’événement Brocante Mérignac a été mis à jour le 2025-08-02 par Offices de Tourisme de Jonzac