Brocante Mérignac
Brocante Mérignac dimanche 1 mars 2026.
Brocante
29 Route de Bellevue Mérignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-03-01 06:30:00
fin : 2026-04-12
2026-03-01 2026-04-12 2026-05-08
Vente de plantes de saison à petit prix
Brocante à partir de 6h30
Emplacement et café gratuit
29 Route de Bellevue Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 91 40 95 salleberthorticulture@gmail.com
Sale of seasonal plants at low prices
Flea market from 6:30 am
Pitch and free coffee
