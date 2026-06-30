AGENDA · Mignères
Brocante Mignères
dimanche 6 septembre 2026 · Mignères
Informations pratiques
Mignères
Brocante
Mignères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Brocante de Mignères
Le Comité des Fêtes de Mignères organise sa brocante le dimanche 6 septembre sur la Place de l’Eglise. Venez chiner, dénicher, vendre et passer une belle journée ! .
Mignères 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 39 55 37
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English :
Mignères Flea Market
L’événement Brocante Mignères a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS