UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mignères

Brocante Mignères

dimanche 6 septembre 2026 · Mignères

Brocante Mignères

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
45490 Mignères
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Mignères

Brocante

Mignères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Brocante de Mignères
Le Comité des Fêtes de Mignères organise sa brocante le dimanche 6 septembre sur la Place de l’Eglise. Venez chiner, dénicher, vendre et passer une belle journée !   .

Mignères 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 39 55 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mignères Flea Market

L’événement Brocante Mignères a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS