Informations pratiques

Mignères

Brocante

Mignères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Brocante de Mignères

Le Comité des Fêtes de Mignères organise sa brocante le dimanche 6 septembre sur la Place de l’Eglise. Venez chiner, dénicher, vendre et passer une belle journée ! .

Mignères 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 39 55 37

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English :

Mignères Flea Market

L’événement Brocante Mignères a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS