Brocante Mirambeau
jeudi 20 août 2026 · Mirambeau
Informations pratiques
Mirambeau
Brocante
Super U Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 08:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
BROCANTE & MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Jeudi 20 août, de 8h à 22h
À côté du Super U de Mirambeau
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Super U Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 47 12 45 comitedesfetes17150@gmail.com
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English :
FLEA MARKET & FARMERS’ MARKET
Thursday, August 20, from 8 a.m. to 10 p.m.
Next to the Super U in Mirambeau
L’événement Brocante Mirambeau a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge