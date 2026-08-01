Informations pratiques

Mirambeau

Brocante

Super U Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 08:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

BROCANTE & MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Jeudi 20 août, de 8h à 22h

À côté du Super U de Mirambeau

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Super U Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 47 12 45 comitedesfetes17150@gmail.com

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English :

FLEA MARKET & FARMERS’ MARKET

Thursday, August 20, from 8 a.m. to 10 p.m.

Next to the Super U in Mirambeau

L’événement Brocante Mirambeau a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge