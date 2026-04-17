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Brocante Mondrepuis

Brocante Mondrepuis dimanche 31 mai 2026.

Ville : 02500 Mondrepuis

Département : Aisne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif

Mondrepuis

Brocante

Mondrepuis Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

33ème brocante de Mondrepuis organisée par la Bonne Entente.
33ème brocante de Mondrepuis organisée par la Bonne Entente.   .

Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France +33 6 26 44 35 60 

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English :

33rd Mondrepuis flea market organized by La Bonne Entente.

L’événement Brocante Mondrepuis a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays de Thiérache

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