Informations pratiques

Monpazier

Brocante

Place des cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 08:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-11-01

De nombreux brocanteurs exposeront leur marchandises de qualité. Les chineurs, curieux et connaisseurs, pourront trouver des bibelots sur des étalages variés, de la porcelaine au linge ancien, en passant par le mobilier ou encore les bijoux…

De nombreux brocanteurs exposeront leur marchandises de qualité. Les chineurs, curieux et connaisseurs, pourront trouver des bibelots sur des étalages variés, de la porcelaine au linge ancien, en passant par le mobilier ou encore les bijoux…

Un rendez-vous pour passionnés, collectionneurs modérés, débutants, simple visiteurs ou amoureux des vieilles choses.

N’hésitez pas à venir chercher la pièce manquante de votre collection, rajouter une nouvelle touche de décoration pour votre intérieur ou simplement voir et admirer la pièce rare. .

Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 82 46 acam.monpazier24@laposte.net

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English : Brocante

Numerous second-hand dealers will exhibit their quality goods. The bargain hunters, curious and connoisseurs, will be able to find knick-knacks on various stalls, from porcelain to old linen, passing by furniture or jewels…

L’événement Brocante Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides