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AGENDA · Monpazier

Brocante Monpazier

dimanche 27 décembre 2026 · Monpazier

Brocante Monpazier

Informations pratiques

Début
dimanche 27 décembre 2026
Fin
dimanche 27 décembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place des cornières
Ville
24540 Monpazier
Département
Dordogne
Tarif

Monpazier

Brocante

Place des cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-27 08:00:00
fin : 2026-12-27 18:00:00

Date(s) :
2026-12-27

Place Foirail Nord, de 8h à 18h
Pour des trouvailles uniques et des trésors cachés.
Venez vous balader à la brocante de noël de Monpazier, vous trouverez des trouvailles uniques et des trésors cachés.   .

Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 93 31 52 

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English : Brocante

Place Foirail Nord, from 8 a.m. to 6 p.m.
For unique finds and hidden treasures.

L’événement Brocante Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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