Brocante Monpazier
dimanche 27 décembre 2026 · Monpazier
Informations pratiques
Monpazier
Brocante
Place des cornières Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-27 08:00:00
fin : 2026-12-27 18:00:00
Date(s) :
2026-12-27
Place Foirail Nord, de 8h à 18h
Pour des trouvailles uniques et des trésors cachés.
Venez vous balader à la brocante de noël de Monpazier, vous trouverez des trouvailles uniques et des trésors cachés. .
Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 93 31 52
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English : Brocante
Place Foirail Nord, from 8 a.m. to 6 p.m.
For unique finds and hidden treasures.
L’événement Brocante Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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