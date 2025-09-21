Informations pratiques

Monpazier

Brocante

Place des cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-27 08:00:00

fin : 2026-12-27 18:00:00

Date(s) :

2026-12-27

Place Foirail Nord, de 8h à 18h

Pour des trouvailles uniques et des trésors cachés.

Venez vous balader à la brocante de noël de Monpazier, vous trouverez des trouvailles uniques et des trésors cachés. .

Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 93 31 52

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English : Brocante

Place Foirail Nord, from 8 a.m. to 6 p.m.

For unique finds and hidden treasures.

L’événement Brocante Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides