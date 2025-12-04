Monswiller

Brocante

Grand’rue Monswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Le comité des fêtes de Monswiller organise sa traditionnelle brocante le dimanche 16 août.

Restauration sur place. .

Grand’rue Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 25 mairie@monswiller.fr

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English :

L’événement Brocante Monswiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région