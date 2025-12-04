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Brocante Monswiller

Brocante Monswiller dimanche 16 août 2026.

Adresse : Grand'rue

Ville : 67700 Monswiller

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Monswiller

Brocante

Grand’rue Monswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Le comité des fêtes de Monswiller organise sa traditionnelle brocante le dimanche 16 août.

Restauration sur place.   .

Grand’rue Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 25  mairie@monswiller.fr

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English :

L’événement Brocante Monswiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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