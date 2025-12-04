Brocante Monswiller
Brocante Monswiller dimanche 16 août 2026.
Monswiller
Brocante
Grand’rue Monswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le comité des fêtes de Monswiller organise sa traditionnelle brocante le dimanche 16 août.
Restauration sur place. .
Grand’rue Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 25 mairie@monswiller.fr
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English :
L’événement Brocante Monswiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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