Montbenoît

Brocante

Rue de l’Abbaye Montbenoît Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

De 8h à 17h (accueil des exposants dès 6h).

Organisée par le Comité des Fêtes de la Longeville-Montbenoît.

Brocante avec buvette et petite restauration sur place.

4€ le mètre. Entrée libre pour le public.

Renseignements auprès des membres du comité. .

Rue de l’Abbaye Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 15 97 99 comitelalongeville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

L’événement Brocante Montbenoît a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS