Brocante Montbenoît
Brocante Montbenoît dimanche 23 août 2026.
Montbenoît
Brocante
Rue de l’Abbaye Montbenoît Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
De 8h à 17h (accueil des exposants dès 6h).
Organisée par le Comité des Fêtes de la Longeville-Montbenoît.
Brocante avec buvette et petite restauration sur place.
4€ le mètre. Entrée libre pour le public.
Renseignements auprès des membres du comité. .
Rue de l’Abbaye Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 15 97 99 comitelalongeville@gmail.com
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English : Brocante
L’événement Brocante Montbenoît a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS