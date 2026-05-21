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Brocante Montbenoît

Brocante Montbenoît dimanche 23 août 2026.

Adresse : Rue de l'Abbaye

Ville : 25650 Montbenoît

Département : Doubs

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Montbenoît

Brocante

Rue de l’Abbaye Montbenoît Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-23

De 8h à 17h (accueil des exposants dès 6h).
Organisée par le Comité des Fêtes de la Longeville-Montbenoît.
Brocante avec buvette et petite restauration sur place.
4€ le mètre. Entrée libre pour le public.
Renseignements auprès des membres du comité.   .

Rue de l’Abbaye Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 15 97 99  comitelalongeville@gmail.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Montbenoît a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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