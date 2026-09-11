Brocante Montbeugny
dimanche 11 octobre 2026 · Montbeugny
Informations pratiques
Montbeugny
Brocante
Stade municipal Montbeugny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Brocante – Buvette et restauration sur place avec sandwichs, frites et gaufres.
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Stade municipal Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr
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English :
Flea Market – On-site refreshment stand and food service offering sandwiches, french fries, and waffles.
L’événement Brocante Montbeugny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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