Informations pratiques

Montbeugny

Brocante

Stade municipal Montbeugny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Brocante – Buvette et restauration sur place avec sandwichs, frites et gaufres.

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Stade municipal Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr

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English :

Flea Market – On-site refreshment stand and food service offering sandwiches, french fries, and waffles.

L’événement Brocante Montbeugny a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région