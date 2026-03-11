Brocante rue de Vassiac Montguyon

Brocante

rue de Vassiac Eglise saint vincent Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Proposé par le groupe d’entraide mutuelle

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rue de Vassiac Eglise saint vincent Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine animatricegemitie@gmail.com

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English :

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L’événement Brocante Montguyon a été mis à jour le 2026-03-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge