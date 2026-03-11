Brocante rue de Vassiac Montguyon

Brocante rue de Vassiac Montguyon samedi 18 avril 2026.

Brocante

rue de Vassiac Eglise saint vincent Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Proposé par le groupe d’entraide mutuelle
  .

rue de Vassiac Eglise saint vincent Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   animatricegemitie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Suggested by the mutual aid group

L’événement Brocante Montguyon a été mis à jour le 2026-03-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

Prochains événements à Montguyon