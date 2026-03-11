Brocante rue de Vassiac Montguyon
Brocante rue de Vassiac Montguyon samedi 18 avril 2026.
Brocante
rue de Vassiac Eglise saint vincent Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Proposé par le groupe d’entraide mutuelle
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rue de Vassiac Eglise saint vincent Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine animatricegemitie@gmail.com
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English :
Suggested by the mutual aid group
L’événement Brocante Montguyon a été mis à jour le 2026-03-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge