Informations pratiques

Mosnay

Brocante

Mosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Brocante organisée par l’Association Alors on sort ! dans le bourg de Mosnay.

Venez profiter de l’ambiance chaleureuse de notre village à cette occasion.

Amateurs et professionnels sont les bienvenus. .

Mosnay 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 01 91 83 alorsonsort36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Association Alors on sort ! in the village of Mosnay.

Amateurs and professionals are welcome.

L’événement Brocante Mosnay a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de la Creuse