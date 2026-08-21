Brocante Mosnay
dimanche 6 septembre 2026 · Mosnay
Informations pratiques
Mosnay
Brocante
Mosnay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Brocante organisée par l’Association Alors on sort ! dans le bourg de Mosnay.
Venez profiter de l’ambiance chaleureuse de notre village à cette occasion.
Amateurs et professionnels sont les bienvenus. .
Mosnay 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 01 91 83 alorsonsort36@gmail.com
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English :
Flea market organized by the Association Alors on sort ! in the village of Mosnay.
Amateurs and professionals are welcome.
L’événement Brocante Mosnay a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de la Creuse