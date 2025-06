Brocante La Maison des Associations Moulins 29 juin 2025 07:00

Allier

Brocante La Maison des Associations 5 Impasse Dieudonné Costes Moulins Allier

Début : 2025-06-29 07:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Brocante organisé par l’Union Nationale des Combattants Section de Moulins afin de faire vivre la section par des activités pour ses anciens.

La Maison des Associations 5 Impasse Dieudonné Costes

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 26 19 84 wvanderwee1963@gmail.com

English :

Brocante organized by the Union Nationale des Combattants Section de Moulins to keep the section alive with activities for its veterans.

German :

Flohmarkt, der von der Union Nationale des Combattants Section de Moulins organisiert wird, um die Sektion durch Aktivitäten für ihre ehemaligen Mitglieder am Leben zu erhalten.

Italiano :

Brocante organizzata dall’Union Nationale des Combattants Section de Moulins per mantenere viva la sezione organizzando attività per i suoi veterani.

Espanol :

Brocante organizada por la Union Nationale des Combattants Section de Moulins para mantener viva la sección organizando actividades para sus veteranos.

