Brocante musicale La Clef Saint-Germain-en-Laye

Brocante musicale La Clef Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Brocante musicale Samedi 20 septembre, 14h00 La Clef Yvelines

Accès libre pour les visiteurs. Sur inscription pour les exposants.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Vous souhaitez remplacer votre instrument, trouver la guitare idéale, dénicher le vinyle de vos rêves ? La brocante musicale de La CLEF est de retour ! L’association offre à tous les passionnés de musique la possibilité de se rencontrer, d’échanger, de vendre ou d’acheter !

La Clef 46 rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France https://www.laclef.asso.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01.39.21.54.90 »}, {« type »: « email », « value »: « stephane.guiot@laclef.asso.fr »}] La Clef est une association loi 1901 agréée d’éducation populaire proposant une cinquantaine d’activités dans le domaine de la Culture, des Loisirs et de la Formation, accueillant plus de 2500 adhérents chaque semaine. Elle est labellisée « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC) et organise chaque saison plus de 60 concerts professionnels / amateurs et spectacles d’élèves.

© La CLEF