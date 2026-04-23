Brocante musicale Salle des fêtes Ledeuix
Brocante musicale Salle des fêtes Ledeuix samedi 6 juin 2026.
Ledeuix
Brocante musicale
Salle des fêtes Rue de Lamarque Ledeuix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’école de musique intercommunale du Haut-Béarn organise une brocante musicale. Au programme instruments, accessoires, bonnes affaires et ambiance musicale.
Sur inscription pour les exposants. .
Salle des fêtes Rue de Lamarque Ledeuix 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 18 98 admi.emihb64@gmail.com
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English : Brocante musicale
L’événement Brocante musicale Ledeuix a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn