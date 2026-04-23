Brocante musicale Salle des fêtes Ledeuix

Ledeuix

Brocante musicale

Salle des fêtes Rue de Lamarque Ledeuix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’école de musique intercommunale du Haut-Béarn organise une brocante musicale. Au programme instruments, accessoires, bonnes affaires et ambiance musicale.

Sur inscription pour les exposants. .

Salle des fêtes Rue de Lamarque Ledeuix 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 18 98 admi.emihb64@gmail.com

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English : Brocante musicale

L’événement Brocante musicale Ledeuix a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn