Brocante musicale Salle Georges Brassens Lézardrieux

Brocante musicale

Salle Georges Brassens Rue de la Libération Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’association la Presqu’île à tue-tête organise sa brocante musicale au cours de laquelle seront exposés des articles ayant trait à la musique, prioritairement des instruments, partitions, matériel hifi, sonorisation, mais aussi cd, disques, magazines musicaux, jouets et contes musicaux, etc… de bonnes idées cadeaux avant Noël !

Des jeux musicaux seront organisés durant la journée, avec de nombreux lots à gagner.

Une chasse au trésor pour les enfants se tiendra dans la salle, avec la complicité de tous les participants. .

Salle Georges Brassens Rue de la Libération Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 28 35 32

