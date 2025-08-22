Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne

Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne vendredi 22 août 2025.

Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres

Place de la République Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 17:00:00

fin : 2025-08-22 22:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Tout public

Dénichez vos plus belles trouvailles musicales et littéraires auprès d’exposants passionnés, en collaboration avec Antiquités Pierrejean.

En partenariat avec Shop & Bières Sacobri, vous pourrez flâner tout en écoutant Joël, musicien local, qui saura vous mettre dans l’ambiance de la brocante !

Livres, instruments, sonos, vinyles, CDs, k7, lecteurs, partitions, etc…

La brocante est ouverte aux particuliers et aux professionnels. .

Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est lesvitrines.ucia@foiredechalons.com

English : Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne