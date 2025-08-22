Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne
Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne vendredi 22 août 2025.
Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres
Place de la République Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 17:00:00
fin : 2025-08-22 22:00:00
Date(s) :
2025-08-22
Tout public
Dénichez vos plus belles trouvailles musicales et littéraires auprès d’exposants passionnés, en collaboration avec Antiquités Pierrejean.
En partenariat avec Shop & Bières Sacobri, vous pourrez flâner tout en écoutant Joël, musicien local, qui saura vous mettre dans l’ambiance de la brocante !
Livres, instruments, sonos, vinyles, CDs, k7, lecteurs, partitions, etc…
La brocante est ouverte aux particuliers et aux professionnels. .
Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est lesvitrines.ucia@foiredechalons.com
English : Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne