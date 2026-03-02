Brocante

Naives-Rosières Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante organisée par l’association Anim’et Vous.

Buvette et restauration sur place.

Entrée visiteurs gratuite.Tout public

0 .

Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 7 65 50 88 80 animetvous55@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Anim’et Vous association.

Refreshments and snacks on site.

Free admission for visitors.

L’événement Brocante Naives-Rosières a été mis à jour le 2026-03-02 par OT SUD MEUSE