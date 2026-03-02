Brocante Naives-Rosières

Brocante Naives-Rosières dimanche 13 septembre 2026.

Naives-Rosières Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

2026-09-13

Brocante organisée par l’association Anim’et Vous.
Buvette et restauration sur place.

Entrée visiteurs gratuite.Tout public
Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 7 65 50 88 80  animetvous55@gmail.com

Flea market organized by the Anim’et Vous association.
Refreshments and snacks on site.

Free admission for visitors.

