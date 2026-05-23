Brocante | Nercillac Courte Rège Nercillac

Nercillac

Brocante | Nercillac

Courte Rège Au stade de foot Nercillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les chineurs ont rendez-vous au stade de foot à Nercillac pour faire des affaires !

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Courte Rège Au stade de foot Nercillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 64 08

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English : Brocante | Nercillac

Bargain hunters have a date to meet in Nercillac!

L’événement Brocante | Nercillac Nercillac a été mis à jour le 2026-05-23 par Destination Cognac