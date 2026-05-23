Brocante | Nercillac Courte Rège Nercillac
Brocante | Nercillac Courte Rège Nercillac dimanche 7 juin 2026.
Nercillac
Brocante | Nercillac
Courte Rège Au stade de foot Nercillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Les chineurs ont rendez-vous au stade de foot à Nercillac pour faire des affaires !
.
Courte Rège Au stade de foot Nercillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 64 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante | Nercillac
Bargain hunters have a date to meet in Nercillac!
L’événement Brocante | Nercillac Nercillac a été mis à jour le 2026-05-23 par Destination Cognac