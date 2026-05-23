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Brocante | Nercillac Courte Rège Nercillac

Brocante | Nercillac Courte Rège Nercillac dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Courte Rège

Adresse : Au stade de foot

Ville : 16200 Nercillac

Département : Charente

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Nercillac

Brocante | Nercillac

Courte Rège Au stade de foot Nercillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Les chineurs ont rendez-vous au stade de foot à Nercillac pour faire des affaires !
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Courte Rège Au stade de foot Nercillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 64 08 

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English : Brocante | Nercillac

Bargain hunters have a date to meet in Nercillac!

L’événement Brocante | Nercillac Nercillac a été mis à jour le 2026-05-23 par Destination Cognac