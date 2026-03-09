Brocante Rue de l’Orme Nettancourt

Brocante

Rue de l’Orme Autour de la mairie Nettancourt Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

2026-08-15

Brocante vide-greniers dans les rues du village, organisée par l’association Go Elan.

Entrée gratuite.Tout public

Rue de l’Orme Autour de la mairie Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 84 98 87 42 goelan55800@gmail.com

Flea market and garage sale in the village streets, organized by the Go Elan association.

Free admission.

