Brocante Rue de l’Orme Nettancourt

Rue de l’Orme Autour de la mairie Nettancourt Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

2026-08-15

Brocante vide-greniers dans les rues du village, organisée par l’association Go Elan.
Entrée gratuite.Tout public
Rue de l’Orme Autour de la mairie Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 84 98 87 42  goelan55800@gmail.com

Flea market and garage sale in the village streets, organized by the Go Elan association.
Free admission.

L’événement Brocante Nettancourt a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE