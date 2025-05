Brocante – Neure, 1 juin 2025 07:00, Neure.

Allier

Brocante Le Bourg Neure Allier

Tarif : – –

Début : 2025-06-01 07:00:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Chinez, flânez et dénichez la perle rare lors de cette brocante conviviale ouverte à tous. Objets anciens, trésors oubliés et bonnes affaires vous attendent dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Le Bourg

Neure 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 40 09 02 com.fetes.neure@gmail.com

English :

Browse, stroll and unearth the rare gem at this convivial flea market open to all. Antiques, forgotten treasures and bargains await you in a warm, family atmosphere.

German :

Auf diesem geselligen Flohmarkt, der für alle offen ist, können Sie stöbern, bummeln und das eine oder andere Schätzchen finden. Alte Gegenstände, vergessene Schätze und Schnäppchen erwarten Sie in einer herzlichen und familiären Atmosphäre.

Italiano :

Sfogliate, passeggiate e trovate la gemma più rara in questo simpatico mercatino delle pulci aperto a tutti. Antiquariato, tesori dimenticati e occasioni vi aspettano in un’atmosfera calda e familiare.

Espanol :

Curiosee, pasee y encuentre esa joya rara en este agradable mercadillo abierto a todos. Antigüedades, tesoros olvidados y gangas le esperan en un ambiente cálido y familiar.

