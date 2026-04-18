Niderviller

Brocante

rue du Chemin noir parking du complexe de salles Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

C’est le retour de la brocante des Ailes de la Cohès. Restauration et buvette sur place, grande tombola, avec animation musicale par la fanfare des Lionssongs. Une centaine d’exposants sont attendus !Tout public

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rue du Chemin noir parking du complexe de salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 01 84 43 22

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English :

The Ailes de la Cohès flea market is back. Catering and refreshments on site, large tombola, with musical entertainment by the Lionsongs brass band. Around a hundred exhibitors are expected!

L’événement Brocante Niderviller a été mis à jour le 2026-04-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG