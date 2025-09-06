Brocante Nocturne de La Fère La Fère
La Fère Aisne
Début : 2025-09-06 13:00:00
fin : 2025-09-06 22:00:00
2025-09-06
Rendez-vous le samedi 6 septembre de 13h à 22h pour la brocante nocturne de La Fère sur la place de l'Europe organisé par l'équipe de foot.
1€ le mètre pour les particuliers, 2€ pour les professionnels.
Restauration et buvette sur place
La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 48 20
