Brocante Nocturne de La Fère La Fère

Rendez-vous le samedi 6 septembre de 13h à 22h pour la brocante nocturne de La Fère sur la place de l’Europe organisé par l’équipe de foot.

1€ le mètre pour les particuliers, 2€ pour les professionnels.

Restauration et buvette sur place 2 .

La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 48 20

