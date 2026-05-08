Brocante nocturne et fête de la musique Nitting
Brocante nocturne et fête de la musique Nitting samedi 20 juin 2026.
Nitting
Brocante nocturne et fête de la musique
Rue Jean Colson et arrière de la salle des fêtes Nitting Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez nombreux pour assister à cette 2e brocante nocturne animée par 100% Vinyles. Tombola avec panier garni à gagner. Bourse aux vinyles en intérieur. Des animations diverses seront proposées pour petits et grands manèges et baptême à poney. Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Rue Jean Colson et arrière de la salle des fêtes Nitting 57790 Moselle Grand Est +33 6 04 03 38 42 100pour100vinyles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to this 2nd brocante nocturne hosted by 100% Vinyles. Tombola with basket to be won. Indoor vinyl market. Entertainment for young and old: rides and pony rides. Refreshments and catering on site.
L’événement Brocante nocturne et fête de la musique Nitting a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG