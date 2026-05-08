Nitting

Brocante nocturne et fête de la musique

Rue Jean Colson et arrière de la salle des fêtes Nitting Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez nombreux pour assister à cette 2e brocante nocturne animée par 100% Vinyles. Tombola avec panier garni à gagner. Bourse aux vinyles en intérieur. Des animations diverses seront proposées pour petits et grands manèges et baptême à poney. Buvette et restauration sur place.Tout public

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Rue Jean Colson et arrière de la salle des fêtes Nitting 57790 Moselle Grand Est +33 6 04 03 38 42 100pour100vinyles@gmail.com

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English :

Come one, come all to this 2nd brocante nocturne hosted by 100% Vinyles. Tombola with basket to be won. Indoor vinyl market. Entertainment for young and old: rides and pony rides. Refreshments and catering on site.

L’événement Brocante nocturne et fête de la musique Nitting a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG