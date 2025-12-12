Brocante Noël Eco-Solidaire Brocante Eco-solidaire Mimbaste
La brocante présente son évènement »Noël Eco-Solidaire » Le samedi 13 décembre de 14h à 17h. Un cadeau pour chaque enfant qui visite la recyclerie!
English : Brocante Noël Eco-Solidaire
La brocante presents its Eco-Solidary Christmas event on Saturday, December 13, from 2pm to 5pm. A gift for every child who visits the Recyclerie!
