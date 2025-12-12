Brocante Noël Eco-Solidaire Brocante Eco-solidaire Mimbaste

Brocante Noël Eco-Solidaire

Brocante Eco-solidaire 1182 Route d'Orthez Mimbaste Landes

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

2025-12-15

La brocante présente son évènement »Noël Eco-Solidaire » Le samedi 13 décembre de 14h à 17h. Un cadeau pour chaque enfant qui visite la recyclerie!

+33 6 35 02 67 50

English : Brocante Noël Eco-Solidaire

La brocante presents its Eco-Solidary Christmas event on Saturday, December 13, from 2pm to 5pm. A gift for every child who visits the Recyclerie!

