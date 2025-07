Brocante Nonsard-Lamarche

Brocante Nonsard-Lamarche dimanche 24 août 2025.

Brocante

Nonsard-Lamarche Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 06:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

Date(s) :

2025-08-24

Le comité des fêtes de nonsard vous accueille à nouveau pour sa journée festive du mois d’août.

Restauration, buvette et animations sur place.Tout public

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 6 18 11 50 06 nonsardenfete@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Nonsard welcomes you once again for its festive day in August.

Catering, refreshments and entertainment on site.

German :

Das Festkomitee von Nonsard empfängt Sie wieder zu seinem Festtag im August.

Essen, Trinken und Unterhaltung vor Ort.

Italiano :

Il Comité des fêtes de Nonsard vi accoglie nuovamente per la sua giornata di festa in agosto.

Catering, rinfreschi e intrattenimento in loco.

Espanol :

El Comité des fêtes de Nonsard le da la bienvenida una vez más a su jornada festiva de agosto.

Catering, refrescos y animación in situ.

L’événement Brocante Nonsard-Lamarche a été mis à jour le 2025-07-23 par OT COEUR DE LORRAINE