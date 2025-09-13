Brocante Notre Dame de bon repos Saint-Quentin

Brocante Notre Dame de bon repos Saint-Quentin samedi 13 septembre 2025.

Brocante Notre Dame de bon repos

3 Rue de Théligny Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 08:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

L’Ehpad Notre Dame de bon repos organise une brocante le samedi 13 septembre à Saint-Quentin !

Rendez-vous au 3 rue Theligny de 8h à 18h.

Patisserie et buvette sur place, infos et réservation sur le site brocabrac.

Entrée gratuite. 0 .

3 Rue de Théligny Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante Notre Dame de bon repos Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois