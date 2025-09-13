Brocante Notre Dame de bon repos Saint-Quentin
L’Ehpad Notre Dame de bon repos organise une brocante le samedi 13 septembre à Saint-Quentin !
Rendez-vous au 3 rue Theligny de 8h à 18h.
Patisserie et buvette sur place, infos et réservation sur le site brocabrac.
Entrée gratuite. 0 .
3 Rue de Théligny Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
