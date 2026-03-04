Brocante Terrain de foot Olizy-sur-Chiers
Brocante Terrain de foot Olizy-sur-Chiers dimanche 10 mai 2026.
Brocante
Terrain de foot Rue de la Ferté Olizy-sur-Chiers Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 07:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez chiner, dénicher et profiter d’une journée conviviale lors de la brocante organisée par l’association Oli’drinks !
Objets anciens, bonnes affaires, pépites oubliées… il y en aura pour tous les goûts !
Snacks, musique, animations… tout est prévu sur place pour passer un bon moment !
Pour les exposants, le mètre est à 1€. Réservation par téléphone.Tout public
0 .
Terrain de foot Rue de la Ferté Olizy-sur-Chiers 55700 Meuse Grand Est +33 6 25 84 93 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and hunt for bargains and enjoy a convivial day at the brocante organized by the Oli’drinks association!
Antiques, bargains, forgotten nuggets? there’s something for everyone!
Snacks, music, entertainment… everything you need to have a great time!
For exhibitors, the metre is 1? Reservations by telephone.
L’événement Brocante Olizy-sur-Chiers a été mis à jour le 2026-03-04 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE