Brocante Terrain de foot Olizy-sur-Chiers

Venez chiner, dénicher et profiter d’une journée conviviale lors de la brocante organisée par l’association Oli’drinks !

Objets anciens, bonnes affaires, pépites oubliées… il y en aura pour tous les goûts !

Snacks, musique, animations… tout est prévu sur place pour passer un bon moment !

Pour les exposants, le mètre est à 1€. Réservation par téléphone.Tout public

Terrain de foot Rue de la Ferté Olizy-sur-Chiers 55700 Meuse Grand Est +33 6 25 84 93 49

Come and hunt for bargains and enjoy a convivial day at the brocante organized by the Oli’drinks association!

Antiques, bargains, forgotten nuggets? there’s something for everyone!

Snacks, music, entertainment… everything you need to have a great time!

For exhibitors, the metre is 1? Reservations by telephone.

