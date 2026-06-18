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Brocante organisé par FestiVoill’ Voillecomte

Brocante organisé par FestiVoill’ Voillecomte dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Parking Salle des Fêtes

Ville : 52130 Voillecomte

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Voillecomte

Brocante organisé par FestiVoill’

Parking Salle des Fêtes Voillecomte Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
Organisé par FestiVoill’. Buvette et restauration sur place.   .

Parking Salle des Fêtes Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est +33 7 57 47 05 49 

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English :

L’événement Brocante organisé par FestiVoill’ Voillecomte a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne