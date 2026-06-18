Brocante organisé par FestiVoill’ Voillecomte
Brocante organisé par FestiVoill’ Voillecomte dimanche 5 juillet 2026.
Voillecomte
Brocante organisé par FestiVoill’
Parking Salle des Fêtes Voillecomte Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Organisé par FestiVoill’. Buvette et restauration sur place. .
Parking Salle des Fêtes Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est +33 7 57 47 05 49
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English :
L’événement Brocante organisé par FestiVoill’ Voillecomte a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne