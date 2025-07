Brocante organisé par le secours populaire Brioude

Brocante organisé par le secours populaire Brioude samedi 2 août 2025.

Brocante organisé par le secours populaire

Espace Jean Pradier Brioude Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Brocante organisé par le comité de Brioude Sainte-Florine qui a lieu à l’espace Jean Pradier (ex école jean Pradier) -face à la mairie

Espace Jean Pradier Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 95 73

English :

Brocante organized by the Brioude Sainte-Florine committee takes place at l’espace Jean Pradier (ex école jean Pradier) opposite the town hall

German :

Der Flohmarkt wird vom Komitee Brioude Sainte-Florine organisiert und findet im Espace Jean Pradier (ex école jean Pradier) gegenüber dem Rathaus statt

Italiano :

Brocante organizzata dal comitato Brioude Sainte-Florine, che si svolge presso l’Espace Jean Pradier (ex scuola Jean Pradier), di fronte al municipio

Espanol :

Brocante organizada por el comité de Brioude Sainte-Florine, que tendrá lugar en el Espace Jean Pradier (antigua escuela Jean Pradier), frente al ayuntamiento

L’événement Brocante organisé par le secours populaire Brioude a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne