Brocante organisée par l’association la bonnoise de bonnesvalyn. Bonnesvalyn

Venez chiner et flâner à la brocante annuelle organisée par l’association La Bonnoise ! Cette journée conviviale est l’occasion idéale pour dénicher des trésors, des objets insolites et des affaires à petits prix, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive.

Date et horaire

Dimanche 31 août 2025, de 8h à 17h30

Lieu

Place des Tilleuls, 02400 Bonnesvalyn

️ Pour les exposants

3 mètres gratuits (1 € le mètre supplémentaire).

Installation possible dès 6h30.

Un petit café offert pour bien commencer la journée !

️ Sur place

Toilettes, buvette et restauration disponibles pour le confort de tous.

Que vous soyez collectionneur, chasseur de bonnes affaires ou simplement curieux, cette brocante est faite pour vous !

Une belle opportunité de passer un moment agréable en famille ou entre amis.

Organisé par l’association La Bonnoise de Bonnesvalyn.

Source Association la bonnoise.

Place des Tilleuls Bonnesvalyn 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 14 38 57

