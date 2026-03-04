Brocante Otterswiller
Brocante Otterswiller vendredi 3 avril 2026.
Brocante
10 rue de la gare Otterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 07:00:00
fin : 2026-04-03 17:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Le WOSB organise sa traditionnelle brocante du vendredi Saint à la salle polyvalente d’Otterswiller. .
10 rue de la gare Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 28 69 47
L’événement Brocante Otterswiller a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région