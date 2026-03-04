Brocante

10 rue de la gare Otterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 07:00:00

fin : 2026-04-03 17:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le WOSB organise sa traditionnelle brocante du vendredi Saint à la salle polyvalente d’Otterswiller. .

10 rue de la gare Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 28 69 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante Otterswiller a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région