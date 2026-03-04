Brocante Otterswiller

Brocante Otterswiller vendredi 3 avril 2026.

10 rue de la gare Otterswiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-03 07:00:00
2026-04-03

Le WOSB organise sa traditionnelle brocante du vendredi Saint à la salle polyvalente d’Otterswiller.   .

10 rue de la gare Otterswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 28 69 47 

L’événement Brocante Otterswiller a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région