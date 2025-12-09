Brocante Salle des Fêtes Paimpol

Brocante

Salle des Fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Traditionnelle brocante de l’Association Plaisance et Pêches en mer Paimpol-Ploubazlanec. Meubles, bibelots, vaisselle, jouets, livres, linge de maison… En présence de la SNSM. Samedi 13 décembre de 14h à 18h, dimanche 14/12, de 9h à 17h. .

Salle des Fêtes Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 60 04 37

