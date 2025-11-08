Brocante Pêche allée des Platanes Retournac
Brocante Pêche allée des Platanes Retournac samedi 8 novembre 2025.
Brocante Pêche
allée des Platanes La Filature Salle Bourgogne Retournac Haute-Loire
Début : 2025-11-08 07:30:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
2025-11-08
La Brocante pêche sera ouverte de 8h30 à 16h Accueil des exposants dès 7h30.
allée des Platanes La Filature Salle Bourgogne Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 42 22 christineteska63@sfr.fr
English :
The Brocante pêche will be open from 8:30 am to 4 pm Exhibitors welcome from 7:30 am.
German :
Der Angeltrödelmarkt ist von 8:30 bis 16:00 Uhr geöffnet Empfang der Aussteller ab 7:30 Uhr.
Italiano :
Il mercato delle pulci della pesca sarà aperto dalle 8.30 alle 16.00 Gli espositori saranno accolti a partire dalle 7.30.
Espanol :
El mercadillo de pesca estará abierto de 8.30 a 16.00 horas. Los expositores serán bienvenidos a partir de las 7.30 horas.
L’événement Brocante Pêche Retournac a été mis à jour le 2025-09-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire