Brocante Pêche allée des Platanes Retournac

Brocante Pêche allée des Platanes Retournac samedi 8 novembre 2025.

Brocante Pêche

allée des Platanes La Filature Salle Bourgogne Retournac Haute-Loire

Début : 2025-11-08 07:30:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

La Brocante pêche sera ouverte de 8h30 à 16h Accueil des exposants dès 7h30.

allée des Platanes La Filature Salle Bourgogne Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 42 22 christineteska63@sfr.fr

English :

The Brocante pêche will be open from 8:30 am to 4 pm Exhibitors welcome from 7:30 am.

German :

Der Angeltrödelmarkt ist von 8:30 bis 16:00 Uhr geöffnet Empfang der Aussteller ab 7:30 Uhr.

Italiano :

Il mercato delle pulci della pesca sarà aperto dalle 8.30 alle 16.00 Gli espositori saranno accolti a partire dalle 7.30.

Espanol :

El mercadillo de pesca estará abierto de 8.30 a 16.00 horas. Los expositores serán bienvenidos a partir de las 7.30 horas.

