Brocante Pêche Salle Polyvalente Willerwald

Brocante Pêche

Salle Polyvalente 25 rue de la Croix Willerwald Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 08:00:00

fin : 2026-02-08 15:00:00

2026-02-08

Organisée par les Vétérans.

Tout le matériel de pêche neuf, occasion et collection.

Buvette et restauration.Tout public

Salle Polyvalente 25 rue de la Croix Willerwald 57430 Moselle Grand Est +33 6 89 04 77 84

English :

Organized by the Vétérans.

All new, used and collectors’ fishing tackle.

Refreshments and catering.

