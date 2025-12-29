Brocante Pêche Salle Polyvalente Willerwald
Brocante Pêche Salle Polyvalente Willerwald dimanche 8 février 2026.
Brocante Pêche
Salle Polyvalente 25 rue de la Croix Willerwald Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 08:00:00
fin : 2026-02-08 15:00:00
2026-02-08
Organisée par les Vétérans.
Tout le matériel de pêche neuf, occasion et collection.
Buvette et restauration.Tout public
Salle Polyvalente 25 rue de la Croix Willerwald 57430 Moselle Grand Est +33 6 89 04 77 84
English :
Organized by the Vétérans.
All new, used and collectors’ fishing tackle.
Refreshments and catering.
L’événement Brocante Pêche Willerwald a été mis à jour le 2025-12-29 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES